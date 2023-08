Der LASK muss im Europa-League-Playoff gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina ran. Die Linzer wären im Falle eines Weiterkommens in der Europa League-Gruppenphase, sollten sie das Duell nach Hin- und Rückspiel verlieren, rutscht der LASK in die Gruppenphase der Conference League. So laufen beide Mannschaften im Hinspiel in Linz auf.

Aufstellung LASK:

Aufstellung Zrinjski Mostar:

Bild: GEPA