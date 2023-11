Aufstellungen: So starten der GAK und Sturm ins Grazer Derby

Innerhalb eines Jahres erhält der GAK zum zweiten Mal die Chance, den großen Stadtrivalen zu ärgern. Der Tabellenführer der 2. Liga trifft heute (20.30 Uhr) zum Abschluss des Achtelfinales im ÖFB-Cup auf Bundesliga-Spitzenreiter Sturm Graz.

Im Oktober 2022 hatte sich Sturm an gleicher Stelle nur mit Mühe 1:0 (0:0) durchgesetzt. Der GAK ist ein Jahr reifer vor dem 199. Pflichtspiel-Derby in Hochform. Die Merkur Arena ist mit mehr als 16.000 Zuschauern längst ausverkauft, 4.000 Tickets gingen offiziell an Sturm-Fans. Offizielles Heimteam ist der GAK.

So startet der Grazer AK:

Nicht – Lang, Gantschnig, Jovicic, Oberleitner, Rosenberger – Lichtenberger, Perchtold, Schriebl – Maderner, Cheukoua

So startet der SK Sturm:

Christian Ilzer verzichtet u.a. auf Jon Gorenc Stankovic und Manprit Sarkaria in der Startelf. In der Innenverteidigung erhält Alexandar Borkovic neben Gregory Wüthrich seine Chance. David Affengruber, Otar Kiteishvili und William Böving fehlen verletzungsbedingt.

Bild: GEPA