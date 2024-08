Aufstellungen: So starten die Teams zum Abschluss der 1. Runde

Aufstellungen: Am heutigen Sonntag wird die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga mit zwei Spielen abgeschlossen. Die Wiener Austria trifft auswärts auf Blau-Weiß Linz während der SK Rapid es im eignenen Stadion mit Meister Sturm Graz zu tun bekommt.

Für die Austria geht es darum, nach dem frühen Europacup-Aus die entgültige Krisenstimmung zu vermeiden. Blau-Weiß Linz will sich jedoch in der zweiten Saison in der Erstklassigkeit wieder beweisen und könnte zum Spielverderber werden. Auf Meister Sturm Graz wartet in Wien Hütteldorf der erste Härtetest der Saison.

Die Grün-Weißen befinden sich bereits im Flow: Das Team von Trainer Robert Klauß hat alle drei bisherigen Pflichtspiele in der laufenden Spielzeit gewonnen. Besonders der letzte Auftritt in der Europa-League-Qualifikation gegen Wisla Krakau (6:1) hat überzeugt. Sturm hat hingegen erst ein Pflichtspiel absolviert – und sich beim mühevollen Cup-Sieg in der Verlängerung gegen den Regionalligisten Kremser SC nicht gerade leicht getan. Für die Mannschaft von Christian Ilzer könnte das Duell mit Rapid wohl einen ersten Aufschluss geben, wie es um die aktuelle Verfassung bestellt ist.

Alle Spiele ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass!

Bundesliga-Sonntag: Die Aufstellungen

Blau-Weiß Linz vs. Austria Wien

Für diese Aufstellung hat sich BW-Coach Gerald Scheiblehner entschieden

Diese Mannschaft schickt Austria-Trainer Stepan Helm in Runde eins aufs Feld

SK Rapid vs. SK Sturm Graz

So startet Rapid gegen den amtierenden Meister

Sturm Graz läuft in Hütteldorf mit folgender Mannschaft auf

Die ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – streame alle Spiele mit dem Sky X-Traumpass!

Bild: GEPA