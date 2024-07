Titelverteidiger SK Sturm müht sich in zweite ÖFB-Cup-Runde

Titelverteidiger Sturm Graz hat sich mit viel Mühe in die 2. Runde des ÖFB-Cups gezittert. Der Fußball-Doublesieger setzte sich zum Saisonauftakt am Samstag beim Regionalligisten Kremser SC vor etwa 7.000 Zuschauern mit 4:2 nach Verlängerung durch. Für die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer avancierte Jon Gorenc Stankovic erst in der 113. Minute zum Matchwinner, Mika Biereth traf kurz vor dem Schlusspfiff zum Endstand (122.). Nach 90 Minuten war es 2:2 gestanden.

Damit dürfen die Steirer weiter vom dritten Cupsieg in Serie träumen. Bereits in der sechsten Minute gingen die Grazer durch einen direkten Freistoß von Manprit Sarkaria in Führung, dem früheren Bundesliga-Tormann Christoph Riegler rutschte der Aufsitzer durch die Beine. Sturm-Goalie Kjell Scherpen verschätzte sich wenig später, wodurch die Kremser durch Hakan Gökcek (13.) ausglichen. Beim 2:1 (26.) von Tomi Horvat sah Riegler erneut nicht glücklich aus, eine Minute später gab es auf der Gegenseite Elfmeter. Den ersten Versuch von Philipp Koglbauer parierte Scherpen, der Niederländer soll aber nicht auf der Linie gestanden sein. Gökcek machte es besser und schnürte nach einer halben Stunde den Doppelpack.

Danach taten sich die Grazer gegen tiefstehende Niederösterreicher schwer, ehe in der Verlängerung doch noch die Erlösung gelang. Gorenc Stankovic traf nach der 19. Sturm-Ecke der Partie im Sitzen ins lange Eck, nachdem Max Johnston ein Schuss abgerissen war. Biereth gelang nach einem Konter der Schlusspunkt.

Ergebnisse der ersten Runde im Fußball-ÖFB-Cup vom Samstag:

SV Austria Salzburg – SVG Reichenau 1:2 (1:1). Tore: Zia (29.) bzw. Kleinlercher (22.), Singer (86.)

SR Donaufeld – SCR Altach 2:0 (1:0). Tore: Babic (14.), Van Zaanen (89./Foulelfmeter)

Union PROCON Dietach – FC Hertha Wels 0:2 (0:1). Tore: Birglehner (13.), Mislov (67.)

ASK Klagenfurt – Sportunion Mauer 0:14 (0:5). Tore: Elbl (8., 52., 81.), Kurz (15., 37.), Necina (41., 69./Elfmeter), Sprinzer (45./Elfmeter, 49.), Langbrucker (56.), Kerschl (61.), Komornyik (73.), Ruiss (83.), Hentschel (85.)

SC Schwaz – Schwarz-Weiß Bregenz 0:2 (0:0). Tore: Stefanon (55.), Monsberger (95.)

SV Wildon – FC Blau-Weiß Linz 0:5 (0:1). Tore: Ronivaldo (26., 71.), Schmidt (79.), Goiginger (82.), Gölles (87.)

VfB Hohenems – ASKÖ Oedt 2:4 i.E., 4:4 n.V. (4:4,2:1). Tore: Yabantas (15., 91.), Ünal (45.+1/Elfmeter), Quiroz (77.) bzw. Vidackovic (30.), Valdir (47.), Radulovic (49., 67.)

Kremser SC – SK Sturm Graz 2:4 n.V. (2:2,2:2). Tore: Gökcek (13., 30./Foulelfmeter) bzw. Sarkaria (6.), Horvat (26.), Gorenc Stankovic (113.), Biereth (122.)

SV Donau – ASK Voitsberg 0:3 (0:1). Tore: Sezen (7./Eigentor), Kirnbauer (77.), Suppan (85.)

SV Leobendorf – SKN St. Pölten 2:3 (1:0). Tore: Bartholomay (41.), Hahn (75.) bzw. Stendera (46.), M’Buyi (50., 54.)

USV St. Anna am Aigen – Admira Wacker 1:5 (0:2). Tore: Polak (50.) bzw. Malicsek (12.), Fabiani (35./Eigentor), Brückler (59.), Mujanovic (70.), Alar (89.)

(APA)

Beitragsbild: GEPA