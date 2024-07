Regionalligist schafft Cup-Sensation gegen Altach

Der SCR Altach ist als erster ADMIRAL-Bundesligist überraschend in der ersten Runde des ÖFB-Cups gescheitert.

Die Vorarlberger von Trainer Joachim Standfest mussten sich am Samstag bei Regionalligist SR Donaufeld in Wien mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und verpatzten damit den Saisonstart. Der Drittligist ging durch einen sehenswerten Schuss von Antonio Babic ins Kreuzeck in Führung (14.), in der Schlussphase besiegelte Floris van Zaanen per Foulelfmeter (89.) die Sensation.

Am Freitag waren mit Vizemeister Red Bull Salzburg, LASK, Hartberg, Austria Klagenfurt, WAC und GAK bereits sechs Bundesligisten in die nächste Runde eingezogen. Einzig der Aufsteiger aus Graz musste auswärts gegen den Viertligisten Velden zittern und kam erst im Elferschießen weiter.

Beitragsbild: GEPA