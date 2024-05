Aufstellungen: So starten Olympiakos und Fiorentina ins Finale

Aufstellungen im Finale: Der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus will endlich den ersten Europapokaltitel ins Land holen – ausgerechnet im Stadion von Ligarivale AEK Athen (heute ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass). Die Fiorentina hat hingegen die Chance, die Final-Niederlage aus dem vergangenen Jahr wettzumachen (1:2 gegen West Ham).

In den drei Spielzeiten, in denen es die Conference League gibt, stand drei Mal ein italienischer Klub im Endspiel. Nach 2022 (AS Roma) soll der Titel nun auch wieder nach Italien wandern. Für diese Aufstellungen haben sich Jose Luis Mendilibar (Olympiakos) und Vincenzo Italiano (Fiorentina) im Finale entschieden.

Das ist die Aufstellung von Olympiakos Piräus

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

So startet die ACF Fiorentina ins Endspiel

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Bild: Imago