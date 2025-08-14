Mit dem SK Rapid sowie dem FK Austria Wien will auch das Bundesliga-Duo aus der Hauptstadt im Europacup weiter vertreten bleiben. Beide Mannschaften verpassten in ihren Hinspielen der dritten Conference-League-Qualirunde jedoch die erhofften Siege. In den Rückspielen hoffen sowohl der SCR in Schottland als auch der FAK in Wien-Favoriten auf eine Steigerung.

Der SK Rapid verpasste trotz der eigenen Überlegenheit beim 2:2 zuhause gegen Dundee United den Heimsieg. Beim Gastspiel auf der Insel kämpft Rapid nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um das Ende einer eigenen Unserie.

Mit dieser Elf startet Rapid in Dundee:

So geht Dundee ins Spiel:

Ein Heimsieg ist wiederum für die Austria Pflicht, um die Chance auf die ECL-Ligaphase zu wahren. Nach dem turbulenten 3:4 bei Banik Ostrava will das Team von Coach Stephan Helm vor allem defensiv besser auftreten.

Auf diese Startformation setzt die Austria gegen Banik:

Diese Mannschaft startet für Banik Ostrava

Beitragsbild: GEPA.