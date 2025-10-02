Aufstellungen: So starten Sturm und Salzburg in ihre EL-Duelle

Mit diesen Aufstellungen starten Sturm Graz und Salzburg in ihre Duelle am zweiten Spieltag der UEFA Europa League. Die Spiele seht ihr ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria (jetzt mit Sky X live streamen!).

Bei den Grazern kehrt Spielmacher Otar Kiteishvili in die Startelf zurück. Zudem darf im Angriff Youngster Belmin Beganovic ran.

So startet Sturm Graz

So startet Salzburg

Salzburg muss bis auf Weiteres auf Kapitän Mads Bidstrup verzichten. Bei Olympique Lyon wird der Däne durch Soumaila Diabate im zentralen Mittelfeld ersetzt.

Bilder: GEPA