Aufstieg fixiert: Sheffield United kehrt in die Premier League zurück

Sheffield United steigt als zweites Team in die englische Premier League auf. Der Zweitligist gewann am Mittwochabend mit 2:0 gegen West Bromwich Albion und kann in den verbleibenden Runden nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz verdrängt werden. Sheffield United war zuletzt zwischen 2019 und 2021 in der Premier League vertreten. Als erster Aufsteiger und Meister stand bereits der FC Burnley fest.

Die Teams auf den Tabellenplätzen drei bis sechs kämpfen in K.o.-Spielen um den dritten Aufstiegsplatz.

(APA) / Bild: Imago