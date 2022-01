Aufstieg nach 0:2-Rückstand: Lens und Danso werfen Meister Lille aus Cup

Erfolgreiche Aufholjagd im „Derby du Nord“: RC Lens mit ÖFB-Legionär Kevin Danso wirft Meister und Lokalrivale OSC Lille aus dem Coupe de France. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit setzen sich die Gastgeber mit 4:3 im Elfmeterschießen durch.

Die Salzburger CL-Gruppengegner gingen zunächst innerhalb von fünf Minuten durch einen Doppelschlag in Führung, als Amadou Onana zweimal innerhalb kürzester Zeit traf. In der zweiten Spielhälfte schlug Lens ebenfalls durch einen Doppelpack-Torschüzen zurück: Seko Fofana traf zunächst in der 67. Minute und legte im letzten Moment, in der fünften Minute der Nachspielzeit, nach.

Anstatt einer Verlängerung erfolgte gemäß den Bewerbsregeln im Anschluss sofort das Elfmeterschießen: Nach zwei vergebenen Lille-Strafstößen durch die 2016-Europameister Jose Fonte und Renato Sanches verwertete RC-Matchwinner Fofana den entscheidenden Penalty. Zu diesem Zeitpunkt war Danso nicht mehr auf dem Feld. Der Innenverteidiger wurde in der 75. Minute ausgetauscht, überzeugte zuvor aber mit einer hohen Passquote.

Monaco nächste Cup-Hürde für Lens

Lens steht damit im Achtelfinale des französischen Pokalbewerbs, für das sich einen Tag zuvor auch Favorit Paris Saint-Germain qualifizieren konnte. In der nächsten Runde trifft Lens am 29. Januar auf AS Monaco.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.