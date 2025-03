Aufstieg rückt näher: Köln besiegt Darmstadt

Der 1. FC Köln ist der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga mit einem Arbeitssieg nähergekommen. Im Abendspiel des 26. Zweitliga-Spieltages besiegten die Kölner am Samstag Darmstadt 98 nach einem Blitzstart 2:1 (1:1). Damit schiebt sich die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber wieder bis auf einen Punkt an den Hamburger SV heran und ist Tabellenzweiter.

Für Köln erzielte Jan Thielmann (1.) zunächst das zweitschnellste Tor der Saison. Fraser Hornby (25.) glich per Handelfmeter aus, musste in der 67. Minute jedoch den Platz nach einer Gelb-Roten Karte verlassen. Köln nutzte die Überzahl zum entscheidenden Foulelfmeter-Tor durch Luca Waldschmidt (80.). Darmstadt bleibt auf dem 13. Platz.

Die Flutlicht-Partie begann mit einem Knall. Sergio Lopez verschätzte sich beim Rückpass auf Darmstadts Keeper Marcel Schuhen komplett, sodass Thielmann den Ball abfangen konnte und nach 50 Sekunden zum 1:0 traf. Danach war Köln spielbestimmend und aggressiv.

Nach einer Strafraum-Aktion regte sich jedoch plötzlich Protest bei den Lilien: Dominique Heintz hatte den Ball an die Hand bekommen. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Hornby souverän. Die Kölner waren anschließend in einem überwiegend ereignisarmen Spiel etwas gefährlicher im Strafraum, konnten ihre Chancen jedoch nicht in Tore umwandeln.

Kainz & Ljubicic jeweils 45 Minuten am Feld

Die zweite Halbzeit begann ereignisreich auf beiden Seiten. Der kurz zuvor gelbverwarnte Hornby rutschte mit offener Sohle in Jusuf Gazibegovic hinein und sah dafür die Gelb-Rote Karte. Gazibegovic musste verletzungsbedingt den Platz verlassen – Köln rannte in Überzahl an und siegte. Isac Lidberg foulte vor dem Elfmeter Timo Hübers.

Die beiden ÖFB-Legionäre Florian Kainz und Dejan Ljubicic standen jeweils eine Halbzeit auf dem Platz.

(SID) Foto: Imago