Spätes Gegentor: Aufstiegsfavorit Admira lässt Punkte liegen

Aufstiegsfavorit Admira hat am Sonntag im letzten Match der 2. Runde der 2. Liga die ersten Punkte der Saison liegen gelassen. Gegen SKU Amstetten kassierte das Team von Trainer Thomas Silberberger beim 2:2 in der Südstadt spät den Ausgleichstreffer.

Die Mostviertler führten bei Liga-Mitfavorit Admira Wacker dank eines Treffers von Joshua Steiger (44.) lange 1:0, ehe ein Doppelschlag durch Alexander Schmidt (79.) und Deni Alar (85.) das Match drehte. Doch Alieu Conateh traf in der 90. Minute noch zum nicht unverdienten 2:2-Remis. Damit liegen Admira und Amstetten auf den Rängen fünf bzw. sechs.

(APA)/Bild: GEPA