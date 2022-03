Auftakt gegen Wales: Der ÖFB-Fahrplan im WM-Jahr

Mit dem WM-Play-off gegen Wales am Donnerstag in Cardiff startet die österreichische Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Jahr. Fünf Tage darauf bestreitet das ÖFB-Team ein Heimspiel in Wien (Gegner noch offen), ehe es im Juni mit vier Spielen in der Nations League weiter geht.

Der Fahrplan der österreichischen Nationalmannschaft 2022:

24. März in Cardiff: Wales – Österreich (20.45 Uhr/ WM-Play-off-Halbfinale)

29. März in Wien: Österreich – Gegner noch unbekannt (20.45 Uhr)

1. April in Doha: Auslosung der WM-Vorrundengruppen (Gewinnt Österreich in Wales, wird die ÖFB-Auswahl als möglicher WM-Teilnehmer mitausgelost)

03. Juni in Osijek: Kroatien – Österreich (20.45 Uhr/Nations League)

06. Juni in Wien: Österreich – Dänemark (20.45 Uhr/Nations League)

10. Juni in Wien: Österreich – Frankreich (20.45 Uhr/Nations League)

13. Juni in Kopenhagen: Dänemark – Österreich (20.45 Uhr/Nations League)

Juni: mögliches Play-off Finale gegen Schottland oder Ukraine in Wien (Wann genau das Entscheidungsspiel um das WM-Ticket steigt, ist wegen des Ukraine-Krieges noch offen)

25. September in Wien: Österreich – Kroatien (20.45 Uhr/Nations League)

21. November bis 18. Dezember 2022: Weltmeisterschaft in Katar

Bild: GEPA