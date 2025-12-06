Auftakt in San Francisco: So sieht der WM-Spielplan für das ÖFB-Team aus

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet die drei Gruppenspiele bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada in drei verschiedenen Stadien.

Den Auftakt bestreiten ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic und Co. am 17. Juni (06.00) in San Francisco gegen Jordanien. Der Schlager gegen Titelverteidiger Argentinien mit Lionel Messi folgt am 22. Juni (19.00) in Dallas. Zum Abschluss steht am 28. Juni (04.00/alles MEZ) das Duell mit Algerien in Kansas City an.

Die FIFA hat den genauen Spielplan am Samstag bei einer Show in Washington bekannt gegeben.

(APA) Foto: GEPA