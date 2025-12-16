Auftakt mit Topspiel! Spielansetzungen zum BL-Frühjahrsauftakt veröffentlicht
Die ADMIRAL Bundesliga hat am Dienstagvormittag die Spielansetzungen für die Runden 18 bis 22 bekanntgegeben. Zum Start der Frühjahrssaison treffen der FC Red Bull Salzburg und die Wiener Austria am Freitag, 06.02.2026 (20:30 Uhr) aufeinander.
Am Samstag, 07.02.2026 folgen LASK vs. WSG Tirol und SK Rapid vs. TSV Hartberg (jeweils 17:00 Uhr). Am Sonntag (08.02.2026) beschließen folgende Spiele den Rückrundenstart: Wolfsberger AC vs. GAK und SCR Altach vs. FC Blau-Weiß Linz (jeweils 14:30 Uhr). Darauf folgt das Abendspiel zwischen dem SK Sturm Graz und der SV Ried (17:00 Uhr).
ADMIRAL Bundesliga – Spielansetzungen Runde 18 bis 22:
|Tag
|Datum
|Uhrzeit
|18
|Fr.
|06.02.2026
|20:30
|FC Red Bull Salzburg
|–
|FK Austria Wien
|Sa.
|07.02.2026
|17:00
|LASK
|–
|WSG Tirol
|SK Rapid
|–
|TSV Egger Glas Hartberg
|So.
|08.02.2026
|14:30
|RZ Pellets WAC
|–
|Grazer AK 1902
|SCR Altach
|–
|FC Blau-Weiß Linz
|08.02.2026
|17:00
|SK Puntigamer Sturm Graz
|–
|SV Oberbank Ried
|19
|Sa.
|14.02.2026
|17:00
|SV Oberbank Ried
|–
|LASK
|WSG Tirol
|–
|SK Puntigamer Sturm Graz
|TSV Egger Glas Hartberg
|–
|SCR Altach
|So.
|15.02.2026
|14:30
|Grazer AK 1902
|–
|FC Red Bull Salzburg
|FC Blau-Weiß Linz
|–
|RZ Pellets WAC
|17:00
|FK Austria Wien
|–
|SK Rapid
|20
|Sa.
|21.02.2026
|17:00
|SK Rapid
|–
|RZ Pellets WAC
|TSV Egger Glas Hartberg
|–
|Grazer AK 1902
|SCR Altach
|–
|FK Austria Wien
|So.
|22.02.2026
|14:30
|SK Puntigamer Sturm Graz
|–
|FC Blau-Weiß Linz
|WSG Tirol
|–
|SV Oberbank Ried
|17:00
|LASK
|–
|FC Red Bull Salzburg
|21
|So.
|01.03.2026
|17:00
|FC Red Bull Salzburg
|–
|TSV Egger Glas Hartberg
|RZ Pellets WAC
|–
|SK Puntigamer Sturm Graz
|FK Austria Wien
|–
|LASK
|FC Blau-Weiß Linz
|–
|WSG Tirol
|SCR Altach
|–
|SK Rapid
|Grazer AK 1902
|–
|SV Oberbank Ried
|22
|So.
|08.03.2026
|17:00
|SK Puntigamer Sturm Graz
|–
|SCR Altach
|LASK
|–
|RZ Pellets WAC
|SK Rapid
|–
|FC Red Bull Salzburg
|TSV Egger Glas Hartberg
|–
|FC Blau-Weiß Linz
|SV Oberbank Ried
|–
|FK Austria Wien
|WSG Tirol
|–
|Grazer AK 1902
