ADMIRAL Bundesliga

Auftakt mit Topspiel! Spielansetzungen zum BL-Frühjahrsauftakt veröffentlicht

Die ADMIRAL Bundesliga hat am Dienstagvormittag die Spielansetzungen für die Runden 18 bis 22 bekanntgegeben. Zum Start der Frühjahrssaison treffen der FC Red Bull Salzburg und die Wiener Austria am Freitag, 06.02.2026 (20:30 Uhr) aufeinander.

Am Samstag, 07.02.2026 folgen LASK vs. WSG Tirol und SK Rapid vs. TSV Hartberg (jeweils 17:00 Uhr). Am Sonntag (08.02.2026) beschließen folgende Spiele den Rückrundenstart: Wolfsberger AC vs. GAK und SCR Altach vs. FC Blau-Weiß Linz (jeweils 14:30 Uhr). Darauf folgt das Abendspiel zwischen dem SK Sturm Graz und der SV Ried (17:00 Uhr).

ADMIRAL Bundesliga – Spielansetzungen Runde 18 bis 22:

Tag Datum Uhrzeit
18 Fr. 06.02.2026 20:30 FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien
Sa. 07.02.2026 17:00 LASK WSG Tirol
SK Rapid TSV Egger Glas Hartberg
So. 08.02.2026 14:30 RZ Pellets WAC Grazer AK 1902
SCR Altach FC Blau-Weiß Linz
08.02.2026 17:00 SK Puntigamer Sturm Graz SV Oberbank Ried
19 Sa. 14.02.2026 17:00 SV Oberbank Ried LASK
WSG Tirol SK Puntigamer Sturm Graz
TSV Egger Glas Hartberg SCR Altach
So. 15.02.2026 14:30 Grazer AK 1902 FC Red Bull Salzburg
FC Blau-Weiß Linz RZ Pellets WAC
17:00 FK Austria Wien SK Rapid
20 Sa. 21.02.2026 17:00 SK Rapid RZ Pellets WAC
TSV Egger Glas Hartberg Grazer AK 1902
SCR Altach FK Austria Wien
So. 22.02.2026 14:30 SK Puntigamer Sturm Graz FC Blau-Weiß Linz
WSG Tirol SV Oberbank Ried
17:00 LASK FC Red Bull Salzburg
21 So. 01.03.2026 17:00 FC Red Bull Salzburg TSV Egger Glas Hartberg
RZ Pellets WAC SK Puntigamer Sturm Graz
FK Austria Wien LASK
FC Blau-Weiß Linz WSG Tirol
SCR Altach SK Rapid
Grazer AK 1902 SV Oberbank Ried
22 So. 08.03.2026 17:00 SK Puntigamer Sturm Graz SCR Altach
LASK RZ Pellets WAC
SK Rapid FC Red Bull Salzburg
TSV Egger Glas Hartberg FC Blau-Weiß Linz
SV Oberbank Ried FK Austria Wien
WSG Tirol Grazer AK 1902
