Auftakt mit Topspiel! Spielansetzungen zum BL-Frühjahrsauftakt veröffentlicht

Die ADMIRAL Bundesliga hat am Dienstagvormittag die Spielansetzungen für die Runden 18 bis 22 bekanntgegeben. Zum Start der Frühjahrssaison treffen der FC Red Bull Salzburg und die Wiener Austria am Freitag, 06.02.2026 (20:30 Uhr) aufeinander.

Am Samstag, 07.02.2026 folgen LASK vs. WSG Tirol und SK Rapid vs. TSV Hartberg (jeweils 17:00 Uhr). Am Sonntag (08.02.2026) beschließen folgende Spiele den Rückrundenstart: Wolfsberger AC vs. GAK und SCR Altach vs. FC Blau-Weiß Linz (jeweils 14:30 Uhr). Darauf folgt das Abendspiel zwischen dem SK Sturm Graz und der SV Ried (17:00 Uhr).

ADMIRAL Bundesliga – Spielansetzungen Runde 18 bis 22:

Tag Datum Uhrzeit 18 Fr. 06.02.2026 20:30 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien Sa. 07.02.2026 17:00 LASK – WSG Tirol SK Rapid – TSV Egger Glas Hartberg So. 08.02.2026 14:30 RZ Pellets WAC – Grazer AK 1902 SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz 08.02.2026 17:00 SK Puntigamer Sturm Graz – SV Oberbank Ried 19 Sa. 14.02.2026 17:00 SV Oberbank Ried – LASK WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz TSV Egger Glas Hartberg – SCR Altach So. 15.02.2026 14:30 Grazer AK 1902 – FC Red Bull Salzburg FC Blau-Weiß Linz – RZ Pellets WAC 17:00 FK Austria Wien – SK Rapid 20 Sa. 21.02.2026 17:00 SK Rapid – RZ Pellets WAC TSV Egger Glas Hartberg – Grazer AK 1902 SCR Altach – FK Austria Wien So. 22.02.2026 14:30 SK Puntigamer Sturm Graz – FC Blau-Weiß Linz WSG Tirol – SV Oberbank Ried 17:00 LASK – FC Red Bull Salzburg 21 So. 01.03.2026 17:00 FC Red Bull Salzburg – TSV Egger Glas Hartberg RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz FK Austria Wien – LASK FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol SCR Altach – SK Rapid Grazer AK 1902 – SV Oberbank Ried 22 So. 08.03.2026 17:00 SK Puntigamer Sturm Graz – SCR Altach LASK – RZ Pellets WAC SK Rapid – FC Red Bull Salzburg TSV Egger Glas Hartberg – FC Blau-Weiß Linz SV Oberbank Ried – FK Austria Wien WSG Tirol – Grazer AK 1902

Beitragsbild: GEPA