Auftaktsieg für Potapova bei Libema Open

Österreichs Nummer eins der Tennis-Frauen, Anastasia Potapova, hat am Mittwoch ihr Rasendebüt in dieser Saison mit viel Mühe gewonnen. Die Achtelfinalistin der French Open, die zuletzt im WTA-Ranking auf Platz 27 geklettert ist, rang die Niederländerin Suzan Lamens nach 2:23 Stunden 6:7(5),6:4,6:4 nieder und überstand damit die erste Runde des WTA250-Turniers in ’s-Hertogenbosch. Die als Nummer fünf gesetzte Potapova trifft nun im Achtelfinale auf die Türkin Zeynep Sonmez (live auf Sky Sport Austria – mit Sky X das Match live streamen).

Potapova hatte in ihrem ersten Rasenmatch allerdings einige Mühe. Im ersten Satz vergab sie bei 6:5 zwei Break- und damit Satzbälle und verlor im Tiebreak nach drei abgewehrten Satzbällen der Lokalmatadorin 5:7, im zweiten reichte der gebürtigen Russin ein Break im Auftaktgame zum Satzgleichstand. Im dritten Satz geriet sie allerdings mit 0:3 und 1:4 in Rückstand, doch der große Kampfgeist Potapovas zeigte sich einmal mehr. Sie schaffte nach Abwehr eines Breakballs bei 3:4 den Ausgleich und in Folge nutzte sie mit ihrem fünften Game en suite den ersten Matchball mit einem Ass.

Gegen Sonmez hat Potapova das bisher einzige Duell 2025 in Peking (Hartplatz) 6:3,7:5 gewonnen. Die „programmierte“ Viertelfinalgegnerin der Österreicherin wäre übrigens die als Nummer 2 gesetzte Dänin Clara Tauson gewesen, die aber überraschend schon in Runde eins ausgeschieden ist. Auch die topgesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa verlor gleich zum Auftakt.

(APA)

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