Auftaktsieg in Zadar! Thiem gelingt erster Erfolg bei Tour-Comeback

Tennisprofi Dominic Thiem hat nach mehreren Rückschlägen wieder ein Erfolgserlebnis verzeichnet.

Der topgesetzte Niederösterreicher gewann am Montag beim Challenger-Turnier in Zadar sein Auftaktmatch gegen den serbischen Weltranglisten-446. Filip Krajinovic 6:2,7:6(4). Sein Achtelfinalgegner wird der Salzburger Lukas Neumayer oder der Franzose Mathys Erhard sein, die am Dienstag aufeinandertreffen.

Krajinovic, die frühere Nummer 26 der Welt, kämpft nach einer langen Verletzungspause wie Ex-US-Open-Sieger Thiem um die Rückkehr zu früherer Stärke. Der Sieg gegen den 32-Jährigen ist nach Erstrundenniederlagen in Brisbane, bei den Australian Open und in der Vorwoche bei einem Challenger in Ungarn der erste Hauptrundenerfolg für Thiem im heurigen Jahr.

Auch für einen anderen ÖTV-Spieler verlief der Turnierstart positiv, Sandro Kopp besiegte Gegner Petr Brunclik nach zwei Sätzen mit 6:1, 6:2. Das Match von Dennis Novak gegen Timofey Skatov wurde hingegen im dritten Satz unterbrochen.

(APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.