Auftaktsieg nach drei Sätzen: Grabher ringt Badosa nieder

Julia Grabher gewinnt ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Madrid: Nach über zweieinhalb Stunden und drei Sätzen besiegt die ÖTV-Starterin die Lokalmatadorin Paula Badosa mit 7(7):6(3), 4:6, 6:0.

Nach 2:32 Stunden Spielzeit erreicht Grabher damit die zweite Runde. In diese wollen auch Sinja Kraus und Anastasia Potapova einziehen, die sich noch heute im direkten Duell in der Qualifikation gegenüberstehen.

Der Hauptbewerb des WTA-Turniers mit den Spielen der Österreicherinnen ist LIVE bei Sky zu sehen!

Zwei Wochen nach der Auftaktniederlage beim Upper Austria Ladies in Linz gegen Lilli Tagger unterlag die ehemalige Weltranglistenzweite damit der Vorarlbergerin. Diese trifft nun bei diesem WTA1000-Turnier voraussichtlich am Donnerstag auf die als Nummer 24 gesetzte Kanadierin Leylah Fernandez.

Grabher: „Im dritten Satz besser und besser gefühlt“

Es war eine Partie mit schwachen Aufschlagleistungen. Grabher fand 16 Breakchancen vor, nutzte neun davon. Ihre Gegnerin nahm ihr siebenmal das Service ab. Auch in der Anzahl der Doppelfehler lag Grabher sozusagen voran, sieben von ihr standen zwölf von Badosa gegenüber. Der erste Satz wurde im Tiebreak entschieden, im zweiten glückte der Lokalmatadorin mit drei Breaks eines mehr als Österreichs aktueller Nummer vier. Die inkonstante Badosa hatte der fokussierteren Grabher im dritten Satz nichts mehr entgegenzusetzen und verlor nach 2:32 Stunden.

Hoher Ball-Absprung behagt Grabher

„Ich bin wirklich glücklich“, sagte Grabher noch auf dem Court nach der Partie, in der sie im Head-to-Head auf 1:1 stellte. „Sie ist so eine gute Spielerin. Es war ein hartes Match für mich.“ Nach dem verlorenen zweiten Satz sei es für sie wichtig gewesen, „positiv zu bleiben. Ich habe mich im dritten Satz besser und besser gefühlt.“ Die Bedingungen in der Meereshöhe von rund 660 m würden ihr behagen. „Es passt zu meinem Spiel mit dem hohen Ball-Absprung.“

Die aus den Top 100 gefallene Grabher benötigt noch mehr als einen Sieg über Fernandez, um ihr zweistelliges Ranking zurückzuerlangen. Ihre beiden bisherigen Duelle mit der Nordamerikanerin hat Grabher verloren. Rot-weiß-rote Gesellschaft im Hauptbewerb erhält sie durch Anastasia Potapova oder Sinja Kraus. Die beiden stehen einander in einem späteren Dienstag-Spiel in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde gegenüber.

(Red./APA)

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