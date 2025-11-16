Auftritt auf Zypern macht ÖFB-Spielern für ihr „Finale“ Mut

Aus dem Partyflieger von Zypern nach Wien ist es wegen des 3:1-Sieges von Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien nichts geworden.

Ihr Ticket für die WM 2026 wollen Österreichs Fußball-Nationalspieler nun am Dienstag (20.45 Uhr) nach dem finalen Showdown in Wien gegen die Bosnier feiern. Der souveräne Auftritt beim 2:0-Sieg am Samstag in Limassol gegen Zypern macht Doppeltorschütze Marko Arnautovic und seinen Kollegen Mut.

„Es wird natürlich nicht einfach, aber wir haben uns selber gesagt, dass das am Dienstag unser Finale ist“, erklärte Arnautovic. Die Partie auf Zypern habe man als „Halbfinale“ betrachtet. „Am Dienstag haben wir das Finale, und darauf haben wir uns konzentriert.“ Österreichs Rekordnationalspieler machte aber keinen Hehl daraus, dass man „mit einem Auge“ auf die Partie Bosniens gegen Rumänien geschaut habe. Bei einem Punktgewinn der Rumänen in Zenica hätten die Österreicher das Ticket zur WM nach Nordamerika vorzeitig in der Tasche gehabt.

Respekt vor „unangenehmen“ Bosniern

Nun wartet ein Duell mit Bosnien, das die ÖFB-Auswahl nicht verlieren darf. „Natürlich gibt es auch schlechtere Situationen, als im Happel-Stadion vor ausverkauftem Haus so ein entscheidendes Spiel zu spielen“, meinte Mittelfeldmann Romano Schmid. Er habe noch nie eine derartige Partie bestritten. „Deswegen freue ich mich schon richtig auf Dienstag. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel werden.“

Der Respekt vor Bosnien ist groß. „Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die auch richtig aggressiv ist beziehungsweise in den Zweikämpfen richtig reinhaut“, sagte Schmid. Die größte Stärke des Teams um Altstar Edin Dzeko sei es aber, Bälle auf die beiden großen Stürmer in den Strafraum zu bringen. „Das ist deren Mittel, das gilt es zu verteidigen.“ Das Hinspiel in Zenica hatten die Österreicher im September mit 2:1 für sich entschieden.

Arnautovic hofft auf krönenden Abschluss

Arnautovic geht mit acht Toren in bisher sechs Quali-Einsätzen in die Entscheidungspartie. Die WM bezeichnete der 36-Jährige als das „absolute Maximum“, stellte die erhoffte Teilnahme auch über seine drei bisherigen Europameisterschaften. Ob man kommenden Sommer in Mexiko, Kanada oder den USA spiele, sei ihm völlig egal. „Ich will einfach nur bei der WM sein und will einen schönen Abschluss haben beim Nationalteam, weil dann habe ich so alles erreicht.“

Der Wiener blickte vor seinem 130. Länderspiel auch zurück. „Wir waren mit dem österreichischen Nationalteam ganz unten, wir waren ganz oben. Jetzt sind wir fast ganz oben und müssen uns nur noch belohnen, um zur WM hinzufahren. Die Vorfreude ist groß, aber es ist noch nicht fertig.“ Der Sieg auf Zypern sei Pflicht gewesen. „Das ist kein einfacher Gegner, man braucht Zypern jetzt nicht irgendwie kleinreden“, betonte Arnautovic. „Wir mussten 100 bis 120 Prozent geben – und das haben wir getan. Man hat richtig die Energie gespürt. Wir haben das souverän gemacht, wir haben unseren Job erledigt.“

Sonderlob für Laimer und Fans

In der Defensive ließ das ÖFB-Team wenig bis gar nichts zu. „Wir waren hellwach, haben alles wegverteidigt“, sagte Philipp Lienhart. Sonderlob gab es für Konrad Laimer, der auch links hinten überzeugte. „Konni kann alles spielen. Es fehlt nur noch, dass er Torwart spielt“, scherzte Arnautovic. „Seine Entwicklung ist schon herausragend, und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren noch besser wird.“ Lienhart bezeichnete den Bayern-München-Mann als einen der besten Außenverteidiger der Welt. „So ist er absolut wertvoll für uns.“

Mitte der zweiten Hälfte übernahm Laimer auch im Mittelfeld-Zentrum das Kommando. „Er ist ein unglaublicher Spieler mit irrsinniger Qualität“, lobte Torhüter Alexander Schlager. Mit der Drucksituation, auf Zypern liefern zu müssen, sei das Team sehr gut umgegangen. „Wir haben unglaublich coole Führungsspieler, die trotzdem immer mit Leichtigkeit vorangehen.“ Auch Arnautovic sei ein solcher. Schlager: „Wir wissen ihn unglaublich zu schätzen – sowohl am Platz, als auch abseits davon.“

Angetan waren die ÖFB-Kicker auch von der Unterstützung der 1.700 mitgereisten Fans. „Es ist schon ein harter Trip“, sagte Arnautovic über deren lange Anreise. „Das zeigt einfach, welche Euphorie und Gemeinsamkeit in Österreich entsteht“, meinte Stefan Posch. „Den Flow müssen wir jetzt mitnehmen für Dienstag und dann hoffentlich auch zur Weltmeisterschaft.“ Abwehrkollege Lienhart sah es ähnlich: „Der Traum ist für alle unglaublich. Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen.“

(APA) Foto: GEPA