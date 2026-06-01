Auger-Aliassime im French-Open-Viertelfinale – Cerundolo out

Felix Auger-Aliassime hat im dritten Anlauf erstmals den Sprung ins Viertelfinale der Tennis-French-Open geschafft. Nach Achtelfinal-Niederlagen gegen Rafael Nadal 2022 und Carlos Alcaraz 2024 setzte sich der Weltranglistensechste am Montag in der Runde der letzten 16 gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit 6:3,7:5,6:1 durch. Nun wartet auf die Nummer vier des Turniers der Italiener Flavio Cobolli, der den US-Amerikaner Zachary Svajda mit 6:2,6:3,6:7(3),7:6(5) bezwang.

Auger-Aliassime blieb im vierten Match erstmals ohne Satzverlust. „Ich habe sehr gut gespielt und bin sehr zufrieden, es war so etwas wie das perfekte Achtelfinal-Match. Ich hoffe, dass ich dieses Niveau halten kann“, sagte der neunfache ATP-Turniersieger. Er ist jetzt der erste Kanadier, der bei allen vier Major-Turnieren ins Viertelfinale vorstoßen konnte. Zu Ende ging der Erfolgslauf des Argentiniers Juan Manuel Cerundolo. Der 24-jährige Ranglisten-56., der in der 2. Runde mit Jannik Sinner den besten Spieler der Welt aus dem Bewerb geworfen hatte, unterlag dem Italiener Matteo Berrettini 3:6,6:7(2),6:7(6).

Weiter im Bewerb vertreten ist hingegen bei den Frauen die Polin Maja Chwalinska. Nach einem mühelosen 6:3,6:2-Erfolg über die Französin Diane Parry darf sich die 24-Jährige als erste Qualifikantin seit sechs Jahren im Kampf um den Semifinaleinzug versuchen. „Ich habe das alles natürlich nicht erwartet und bin einfach nur dankbar“, sagte Chwalinska, die vor Roland Garros auf der WTA-Tour nur zwei Matches auf Sand gewonnen hatte. Ihre nächste Gegnerin ist die Russin Anna Kalinskaja, die Österreichs letzte Hoffnung Anastasia Potapova in drei Sätzen ausschaltete.

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