Aus bei Chelsea: Ist Tuchel über Ronaldo gestolpert?

Beim FC Chelsea soll es zwischen dem beurlaubten Trainer Thomas Tuchel und der Klubführung einem Medienbericht zufolge auch wegen einer angeblich möglichen Verpflichtung von Cristiano Ronaldo zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein.

Chelsea-Inhaber Todd Boehly hatte sich mit Vertretern von Ronaldo, der weiterhin bei Manchester United spielt, getroffen. Wie der Telegraph berichtet, soll Boehly sich damit zufrieden gegeben haben, dass der Coach eine Verpflichtung des 37-jährigen Ronaldo ablehnte. Tuchel habe ihm seine Gründe aber erklären müssen und sei darüber verärgert gewesen, hieß es.

Tuchel wohl nicht aus sportlichen Gründen entlassen

Chelsea hatte sich am Mittwoch überraschend von Tuchel getrennt, nachdem die Blues am Dienstag mit 0:1 in der Champions League bei Dynamo Zagreb verloren hatten. Der Grund für die Trennung soll nach übereinstimmenden Medienberichten aber nicht der durchwachsene Saisonstart sein, sondern Tuchels angespanntes Verhältnis zur Klubführung und zu einigen Spielern.

Tuchels Vertrag in London galt noch bis zum Sommer 2024. In anderthalb Jahren gewann er mit dem FC Chelsea die Champions League, den Supercup und die Klub-Weltmeisterschaft. Zudem führte er die Blues zweimal ins FA-Cup-Finale.

