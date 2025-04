Aus gegen „Angstgegner“ Gaubas: Ofner scheitert in Madrid

Sebastian Ofner ist beim ATP Challenger in Madrid im Achtelfinale gescheitert.

Der Steirer musste sich dem talentierten Litauer Vilius Gaubas in drei Sätzen mit 6:4, 3:6, 3:6 geschlagen geben. Erst am Dienstag warf Ofner den Briten Billy Harris in der ersten Runde aus dem Turnier.

Gaubas ist für den 28-Jährigen ein „Angstgegner“. Der 20-Jährige bezwang Ofner erst in der vergangenen Woche beim Challenger auf Menorca im Viertelfinale.

(Red.)

Bild: GEPA