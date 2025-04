Ofner zieht in nächstes Challenger-Achtelfinale ein

Sebastian Ofner hat zum dritten Mal in Folge bei einem ATP Challenger das Achtelfinale erreicht. Der Österreicher feierte am Dienstag in Madrid einen 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg gegen den als Nummer drei gesetzten Briten Billy Harris.

In der nächsten Runde bekommt es der ÖSV-Star entweder mit Vilius Gaubas (LIT) oder Lorenzo Giustino (ITA) zu tun. Gegen Gaubas hatte Ofner zuletzt vergangene Woche im Viertelfinale beim Challenger auf Menorca das Nachsehen.

Mehr in Kürze!

