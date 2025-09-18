Aus in der Quali: Sturm-Frauen verpassen Europa-Cup

Das Frauen-Team von Sturm Graz hat in der ersten Qualifikationsrunde zum Women’s Europa Cup gegen Ajax Amsterdam die Wende verpasst.

Nach einem 0:2 in den Niederlanden verloren die Steirerinnen am Donnerstag auch das Rückspiel mit 0:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit in der in Bad Schwanberg ausgetragenen Partie trafen Danique Tolhoek (52.) und Bo van Egmond (63.) für Ajax. Sturm hatte sich als Dritter der abgelaufenen Saison für den Europacup qualifiziert.

(APA) Foto: GEPA