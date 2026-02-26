Aus nach Verlängerung: Arnautovic & Roter Stern scheitern an Lille

Europacup-Aus für Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad: Trotz des 1:0-Hinspielerfolgs scheiden die Serben nach einem 0:2 nach Verlängerung gegen OSC Lille in der Europa League aus.

Als Lille-Routinier Olivier Giroud schon nach vier Minuten auf 1:0 stellte und damit im Gesamtscore ausgleichen konnte, stand ÖFB-Legionär Marko Arnautovic noch nicht auf dem Platz. Der österreichische Rekordteamspieler wurde erst für die zweite Spielhälfte eingewechselt. Danach kämpfte er mit dem startenden ÖFB-Kandidaten Tomas Händel vergeblich um den Ausgleich, die Entscheidung folgte in der anschließenden Verlängerung.

Es folgte das 2:0 in der 99. Minute durch Nathan Ngoy – Lille steht damit mit einem 2:1-Gesamtscore im EL-Achtelfinale, für Roter Stern ist die Europacup-Saison vorzeitig beendet.

Roter Stern geht in Verlängerung K.O.

Lille-Coach Bruno Genesio brachte den langjährigen französischen Teamstürmer Olivier Giroud in Belgrad von Start weg – ein Schachzug, der aufgehen sollte. Der 39-Jährige zeigte in der 4. Minute all seine Klasse und brachte den Fünften der Ligue 1 per Kopf in Führung. Roter Sterns 1:0-Vorsprung nach dem Hinspiel war damit dahin. Der serbische Meister tat sich vor 46.477 Zuschauern im Stadion Rajko Mitic schwer, sich in der Offensive festzusetzen.

Trainer Dejan Stankovic setzte nach dem Seitenwechsel auf Arnautovic. Die Hausherren agierten nun zwar mit mehr Druck nach vorne, ins Wanken konnte Roter Stern den Gegner aber nicht wirklich bringen. Auch Arnautovic konnte seine Mitspieler nicht in Szene setzen. Nach einem großteils unspektakulären Spiel ging es in die Verlängerung. Dort schoss der eingewechselte Rechtsverteidiger Nathan Ngoy Lille in der 99. Minute ins Glück. Arnautovic kam einmal frei zum Kopfball, der jedoch zu zentral ausfiel (107.). Ein Volleyschuss des Wieners fiel zu schwach aus (117.). Für Roter Stern war es die erste Niederlage im Jahr 2026.

Alle Tore:

0:1 – Olivier Giroud (4.)

0:2 – Nathan Ngoy (99.)

(Red./APA.)

Beitragsbild: Imago