Ausfall beim DFB-Team: Nagelsmann nominiert BVB-Spieler nach

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bei der Fußball-EM auf Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic verzichten. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte zuletzt bereits wegen eines Infekts, das endgültige Turnier-Aus bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin des Deutschen Fußball-Bundes. Nagelsmann nominierte den Dortmunder Emre Can nach.

Can spielte das bisher letzte seiner 43 Länderspiele im September vergangenen Jahres beim 2:1 in Dortmund gegen Frankreich unter Interimscoach Rudi Völler. Anschließend übernahm Nagelsmann den Bundestrainer-Posten und verzichtete bisher auf den robusten BVB-Kapitän. In der Hierarchie der DFB-Elf nimmt der 30-Jährige nun die Backup-Rolle des Münchners Pavlovic ein. Gesetzt auf der Sechserposition sind Toni Kroos und Robert Andrich. Erster Ersatzmann ist Pascal Groß.

Damit setzt sich für den jungen Bayern-Profi eine Pechsträhne beim DFB-Team fort. Bereits ein mögliches Debüt im März bei den Partien in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) hatte Pavlovic wegen einer Mandelentzündung absagen müssen.





(SID) / Artikelbild: Imago