Ausfall fix: ÖFB-Team ohne Sabitzer gegen Serbien

Marcel Sabitzer steht dem österreichischen Fußball-Nationalteam wegen einer Knieverletzung in den ersten beiden Länderspielen des Jahres gegen Serbien nicht zur Verfügung. Die Befürchtungen eines Kreuzbandrisses bestätigte sein Club Borussia Dortmund nach einer MRT-Untersuchung am Sonntagabend nicht. Laut ÖFB- und BVB-Angaben wird Sabitzer vorerst vier Wochen Reha-Training absolvieren. Bei einem Kreuzbandriss wäre seine Saison vorzeitig zu Ende gewesen.

Sabitzer hatte sich am Samstag im Ligaspiel bei seinem Ex-Klub RB Leipzig (0:2) bei einem Klärungsversuch gegen Nationalteam-Kollege Christoph Baumgartner nach einer Kollision mit seinem Mitspieler Pascal Groß unglücklich das rechte Knie verdreht. Laut deutschen Medienberichten wurde noch auf dem Platz ein Schubladentest zur Vorabklärung eines möglichen Kreuzbandrisses durchgeführt. Sabitzer wurde daraufhin in der 33. Minute, gestützt auf zwei Betreuer, unter Tränen ausgewechselt. Die Rückreise ins Ruhrgebiet absolvierte er auf Krücken.

Vorerst keine Nachnominierung

Nähere Details zur genauen Diagnose machten BVB und ÖFB am Sonntag nicht öffentlich. Bei den Play-off-Duellen um die Rückkehr in die Liga A der Nations League gegen Serbien am Donnerstag in Wien und am Sonntag in Belgrad wird Sabitzer aber definitiv fehlen. Auf eine Nachnominierung verzichtete ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vorerst. Sabitzer hat in bisher 87 Länderspielen für Österreich 20 Tore erzielt. Für Dortmund ist der Mittelfeldmann, der am Montag 31 Jahre alt wird, in dieser Saison aber noch ohne Scorerpunkt.

ÖFB-Kapitän David Alaba hatte nach einer komplizierten Knieverletzung, die er sich Ende 2023 zugezogen hatte, erst im Jänner sein Comeback für Real Madrid gegeben. Im Gegensatz zu Sabitzer könnte der Abwehrstar gegen Serbien erstmals seit 16 Monaten wieder für Österreich auflaufen. Auch Xaver Schlager steht im Kader, soll laut Rangnick aber höchstens Kurzeinsätze erhalten. Der 27-Jährige von RB Leipzig hat wegen eines neuerlichen Knie-Eingriffes nach seinem im vergangenen Mai erlittenen Kreuzbandriss in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel absolviert.

