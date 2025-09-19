Ausgleich in Minute 90: Rapid II verpasst Sieg gegen Admira

Admira Wacker gegen Rapid II sowie Austria Lustenau und der Floridsdorfer AC haben es in der 7. Runde der 2. Fußball-Liga verpasst, entscheidend Boden auf die Spitze gutzumachen.

In Lustenau trennten sich die Austria und der FAC am Freitag torlos. Ein 2:2-Unentschieden gab es im Duell Rapid II gegen den Zweiten Admira. Im unteren Tabellendrittel durfte der SV Stripfing beim 3:0 gegen Schwarz-Weiß Bregenz über den ersten Saisonsieg jubeln. Die Partie Hertha Wels gegen FC Liefering endete 1:1.

In Wien-Hütteldorf blieb die Admira im Allianz Stadion vor allem zu Beginn vieles schuldig. Ensar Music brachte die Hütteldorfer mit einem Freistoß-Direktschuss nach 17 Minuten in Führung. Die Gäste schlugen während ihrer besten Phase kurz nach dem Seitenwechsel zurück. Filip Ristanic (53.) traf zum 1:1, ehe Moulaye Haidara (72) unter kräftiger Mithilfe von Admira-Goalie Clemens Steinbauer wieder den Vorteil für die Grün-Weißen herstellte. Doch der eingewechselte Christopher Olsa rettete den Niederösterreichern in der 90. Minute einen Punkt, wobei die Admira am Ende sogar noch auf den Sieg drückte.

Die Niederösterreicher sind damit weiter ungeschlagen, ihnen fehlen aber drei Punkte auf Spitzenreiter SKN St. Pölten, der erst am Samstag (14.30 Uhr) gegen Austria Salzburg im Einsatz ist. Aufseiten Rapids durfte Kampfmannschaft-Cheftrainer Peter Stöger erfreut zur Kenntnis nehmen, dass Innenverteidiger Jakob Schöller nach langer Verletzungspause sein Comeback gab. Der Ex-Admiraner stand die ersten 45 Minuten bis zur Halbzeitpause auf dem Feld.

Stripfing gewann souverän

In Wien-Floridsdorf feierte Stripfing einen deutlichen Sieg gegen das Liga-Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz. Dario Kreiker (22.), Darijo Pecirep (51.) sowie der in der 46. Minute eingewechselte Tolgahan Sahin (67.) trugen sich in die Torschützenliste ein. In Wels setzte Routinier Albin Gashi mit einem direkt verwandelten Eckball in der 25. Minute ein Highlight für die Heimmannschaft, die Oberösterreicher vergaben in der Folge aber einige gute Möglichkeiten. So kam es, dass der Treffer von Aboubacar Camara in der 74. Minute Liefering für ein Unentschieden reichte.

