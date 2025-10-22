Ausgleich per Elfer: Remis für Austria in Youth-League-Hinspiel

Die U19-Auswahl des FK Austria Wien ist mit einem 1:1-Remis gegen Maccabi Haifa in die zweite Runde der Youth League gestartet.

Die von Young-Violets-Coach Maximilian Uhlig betreuten Violetten rannten in der heimischen Akademie nach einer Viertelstunde einem Rückstand hinterher. In der ausverkauften Austria-Akademie gingen die Gäste nach 14 Minuten per Elfmeter durch Daniel Darzi in Führung. Der Ausgleich folgte noch in der ersten Spielhälfte – ebenfalls per Strafstoß: Filip Lukic stellte in der 38. Minute auf 1:1. In der zweiten Spielhälfte zeichnete sich FAK-Goalie Stefan Blazevic mehrfach aus, der Spielstand sollte aber bis zum Ende bestehen bleiben.

Das Rückspiel findet in der nächsten Woche auf neutralem Boden im ungarischen Györ statt. Bei einem Erfolg würde Austrias U19 in die dritte Runde einziehen. Die Youth League läuft im Meisterweg über drei Runden, ehe es im Sechzehntelfinale mit den Vertretern des Champions-League-Wegs in K.o.-Partien weitergeht. Die Austria hatte sich als Meister der Jugendliga (U18) für den UEFA-Bewerb qualifiziert.

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.