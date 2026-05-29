Auslaufende Verträge: GAK trennt sich von sechs Spielern

Der GAK treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran. Nach dem Abgang von Mittelfeldspieler Thorsten Schriebl zum WAC verkündeten die „Rotjacken“ das Aus von sechs Profis, deren auslaufende Verträge nicht verlängert werden.

Wie der Klub mitteilte, müssen sich Dominik Frieser, Murat Satin, Martin Kreuzriegler, Fabian Ehmann, Arbnor Prenqi und Mukhran Bagrationi ab Sommer nach einem neuen Verein umsehen.

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Noch in den Sternen steht die Zukunft von Christian Lichtenberger und Lukas Graf. Der GAK möchte beide Spieler halten, Sportdirektor Tino Wawra verhandelt aktuell noch mit beiden Profis über ein weiteres Engagement in Graz.

Ebenfalls ist noch unklar, wie es beim GAK mit dem Leihspieler-Trio aus Torhüter Franz Stolz (FC Genua), Mittelfeldmotor Mathias Olesen (Greuther Fürth) und Flügelspieler Leon Klassen (SV Darmstadt) weitergeht. Auch hier befindet sich Wawra in Verhandlungen mit den Spielern und deren Stammvereinen.

Bild: GEPA