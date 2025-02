Am 21. Februar findet die Auslosung für die weitere K.o. Runde der Champions League statt. Alle Informationen zur Übertragung, dem Ablauf und den Teams findest du in diesem Artikel.

Die Playoffs der K.-o.-Runde der Champions League sind für die Saison 2024/25 eingeführt worden. Während sich die besten acht Teams der CL-Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifizieren, müssen sich die Plätze 9 bis 24 in Hin-und Rückspielen in den Playoffs messen. Die Sieger der Duelle lösen dann das Ticket für das Achtelfinale.

Wann findet die nächste Auslosung der Champions League statt?

Die Ziehung findet am Freitag, den 21. Februar 2025, um 12 Uhr statt. Dann entscheidet sich, wer auf wen im Achtelfinale trifft. Auch das Viertelfinale und das Halbfinale werden im Zuge dessen ausgelost.

Wo wird die Auslosung der Champions League übertragen?

Die Ziehung wird von Sky im TV übertragen und auch im Livestream gezeigt.

Champions-League-Auslosung 2024/2025 LIVE: Übertragung auf Sky

Hier in unserer Mediathek auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App könnt Ihr die Auslosung der Champions League live im kostenlosen Stream verfolgen. Außerdem überträgt Sky Sport News die CL-Auslosung live im TV.

Was: Champions-League-Auslosung für die Playoffs

Wo: in der Sky Sport Austria App, in unserer Mediathek auf skysportaustria.at und im TV auf Sky Sport News

Wann: Freitag, 21. Januar 2025 voraussichtlich von 11:30 – 12:50 Uhr (Beginn der Auslosung um 12 Uhr)

Wo findet die Auslosung der weiteren K.-o.-Runde statt?

Das Haus des Europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz ist wie gewohnt Austragungsort der Auslosungen für das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale der Königsklasse.

Wie läuft die CL-Auslosung ab?

Die Sieger der Playoffs bekommen jeweils eine der schon für das Achtelfinale gesetzten Mannschaften zugelost. Die beiden Mannschaften, welche im Falle eines Playoffs Sieges auf das jeweilige Sieger-Team zukommen könnten, stehen bereits fest.

Welche Mannschaften sind bei der CL-Auslosung dabei?

Die Sieger der Playoffs

Sporting Lissabon oder Borussia Dortmund

Club Brügge oder Atalanta Bergamo

Manchester City oder Real Madrid

Celtic oder Bayern München

Juventus oder PSV Eindhoven

Feyenoord Rotterdam oder AC Mailand

Stade Brest oder PSG

AS Monaco oder Benfica Lissabon

Die gesetzten Teams (Platz 1-8)

FC Liverpool (1.)

FC Barcelona (2.)

FC Arsenal (3.)

Inter Mailand (4.)

Atletico Madrid (5.)

Bayer 04 Leverkusen (6.)

Lille OSC (7.)

Aston Villa (8.)

Wann findet das Achtelfinale statt?

Das Achtelfinale der Champions League K.-o. -Runde wird über einen Zeitraum von einer Woche gespielt. Die Hinspiele finden am 04. & 05. März und die Rückspiele am 11. & 12. März 2025 statt.

Wann und wo ist das Finale der Champions League Saison 2024/25?

Das Finale der Königsklasse wird am 31. Mai 2025 in der Allianz Arena in München ausgetragen.

