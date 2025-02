Nach den K.o.-Playoffs ist vor dem Achtelfinale! Die besten 16 Teams der laufenden Champions-League-Saison stehen fest. Bei der Auslosung am Freitag (live auf Sky und im Stream auf skysportaustria.at oder in der App) kann es schon in der Runde der letzten 16 zu echten Kracher-Duellen kommen. Sky gibt einen Überblick über die möglichen Paarungen im Achtelfinale der Königsklasse.

Bei der Auslosung gilt: Die Sieger der Playoffs bekommen jeweils eine der schon für das Achtelfinale gesetzten Mannschaften zugelost, die die Ligaphase in den Top 8 beendet hat. Da der grundsätzliche Turnierbaum bereits vorab fixiert wurde, zeichnen sich schon im Achtelfinale einige Kracher-Duelle ab.

Die möglichen Achtelfinal-Duelle im Überblick

Paris Saint-Germain (15) gegen FC Liverpool (1) oder FC Barcelona (2)

FC Barcelona (2) Benfica Lissabon (16) gegen FC Liverpool (1) oder FC Barcelona (2)

PSV Eindhoven (14) gegen FC Arsenal (3) oder Inter Mailand (4)

Inter Mailand (4) Feyenoord Rotterdam (19) gegen FC Arsenal (3) oder Inter Mailand (4)

Real Madrid (11) gegen Atletico Madrid (5) oder Bayer Leverkusen (6)

Bayer Leverkusen (6) FC Bayern (12) gegen Atletico Madrid (5) oder Bayer Leverkusen (6)

Club Brügge (24) gegen OSC Lille (7) oder Aston Villa (8)

Aston Villa (8) Borussia Dortmund (10) gegen OSC Lille (7) oder Aston Villa (8)

Schwere Gegner für ÖFB-Stars

Auf den FC Bayern und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer wartet mit Atletico Madrid oder Bayer Leverkusen in jedem Fall ein schweres Los. David Alaba und Real Madrid befinden sich auf dem selben Ast wie Bayern und können daher ebenfalls auf Atletico oder Leverkusen treffen.

Auch Feyenoord-Legionär Gernot Trauner steht vor einer großen Herausforderung, er bekommt es mit Arsenal oder Inter und ÖFB-Teamkollege Marko Arnautovic zu tun. Auf dem Papier etwas leichter haben es Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer, die „nur“ auf Lille oder Aston Villa treffen können.

Das Achtelfinale der Champions League wird über einen Zeitraum von einer Woche gespielt. Die Hinspiele finden am 04. & 05. März und die Rückspiele am 11. & 12. März 2025 statt.

Bild: Imago