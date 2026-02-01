Auslosung: Das sind die Duelle im ÖFB-Cup-Halbfinale!
Nach dem Ausscheiden des amtierenden Cupsiegers Wolfsberger AC und des amtierenden Meisters Sturm Graz wurden am heutigen Sonntag die Halbfinal-Duelle des ÖFB-Cups ausgelost.
Dabei trifft Red Bull Salzburg, das den WAC im Viertelfinale bezwingen konnte, im Halbfinale auf Altach. Zudem bekommt es Rapid-Bezwinger Ried im Oberösterreich-Derby mit dem LASK zu tun.
Die Halbfinal-Duelle im Überblick:
SV Ried – LASK
Red Bull Salzburg – SCR Altach
Beitragsbild: GEPA