Auslosung: Das sind die Duelle im ÖFB-Cup-Halbfinale!

Nach dem Ausscheiden des amtierenden Cupsiegers Wolfsberger AC und des amtierenden Meisters Sturm Graz wurden am heutigen Sonntag die Halbfinal-Duelle des ÖFB-Cups ausgelost.

Dabei trifft Red Bull Salzburg, das den WAC im Viertelfinale bezwingen konnte, im Halbfinale auf Altach. Zudem bekommt es Rapid-Bezwinger Ried im Oberösterreich-Derby mit dem LASK zu tun.

Die Halbfinal-Duelle im Überblick:

SV Ried – LASK

Red Bull Salzburg – SCR Altach

Beitragsbild: GEPA