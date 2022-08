Auslosung der CL-Gruppenphase LIVE – alle Infos

Am 25. August wird die Gruppenphase der Champions League 2022/23 ausgelost! Welche Teams sind dabei? Wann finden die ersten Spiele statt? Wir haben alle Infos.

Endlich startet auch die Königsklasse in die neue Saison! Mit dem FC Salzburg ist auch wieder ein österreichischer Klub in der Champions League vertreten. In der abgelaufenen Champions League Saison gelang dem Serienmeister sogar der Einzug ins Achtelfinale.

Wir geben Dir vorab alle wichtigen Infos – zur geplanten Auslosung, zum Spielplan und zu den teilnehmenden Teams.

Champions League Auslosung zur Gruppenphase: Wann und wo?

Am Donnerstag, dem 25. August wird in Istanbul um 18 Uhr die Gruppenphase der CL-Saison 2022/23 ausgelost. Sky überträgt die Auslosung ab 17:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Marc Janko kommentiert am Donnerstag zusammen mit David Eder die Auslosung.

Auslosung CL-Gruppenphase: Alle Teams im Überblick

Insgesamt nehmen 32 Teams an der Gruppenphase teil. 26 von ihnen sind automatisch qualifiziert – sechs werden noch in den Playoffs ermittelt. Die finale Liste steht also erst kurz vor der Auslosung, am 24. August fest.

Hier die gesetzten Teilnehmer im Überblick:

Spanien: Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla

England: Manchester City, Tottenham Hotspur, FC Liverpool, FC Chelsea

Italien: Inter Mailand, AC Mailand, SSC Neapel, Juventus Turin

Deutschland: FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

Frankreich: Olympique Marseille, Paris Saint-Germain

Schottland: Celtic Glasgow

Portugal: Sporting Lissabon, FC Porto

Ukraine: Schachtjor Donezk

Belgien: Club Brügge

Niederlande: Ajax Amsterdam

Österreich: FC Salzburg

CL Play-offs 2022/23: Welche Teams können sich noch qualifizieren?

Die sechs übrigen Plätze in der Champions League werden in den Play-offs am 16./17. (Hinspiele) und 23./24. August (Rückspiele) vergeben (alle Spiele live bei Sky Sport Austria). Folgende Teams kämpfen noch um die Teilnahme an der Königsklasse:

Qarabag FK (AZE) – Viktoria Pilsen (CZE)

FK Bodø/Glimt (NOR) – Dynamo Zagreb (CRO)

Maccabi Haifa (ISR) – Roter Stern Belgrad (SRB)

FC Kopenhagen (DEN) – Trabzonspor (TUR)

Dynamo Kiew (UKR) – Benfica Lissabon (POR)

Glasgow Rangers (SCO) – PSV Eindoven (NED)

Auslosung Champions League Gruppenphase: Der Modus

Die 32 Klubs werden in vier Setztöpfe aufgeteilt. In Topf 1 befinden sich der Titelverteidiger, der Sieger der UEFA Europa League und die Meister der sechs höchstplatzierten Nationen, die nicht über einen der Titel von 2021/22 qualifiziert sind. Topf 2 bis 4 werden von der Klubkoeffizientenrangliste bestimmt.

Kein Team kann gegen eine Mannschaft aus dem eigenen Verband spielen. Andere Beschränkungen werden vor der Auslosung bekanntgegeben.

Bei Nationen mit zwei Vertretern werden die Klubs gepaart, sodass die Spiele zwischen Dienstag und Mittwoch aufgeteilt werden. Bei Nationen mit vier Vertretern werden zwei Paarungen vorgenommen. Diese Paarungen basieren auf Fernsehzuschauern.

CL-Auslosung: Die Lostöpfe im Überblick

TOPF 1:

Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, FC Bayern München, AC Mailand, Paris St. Germain, FC Porto, Ajax Amsterdam

TOPF 2:

FC Chelsea, FC Barcelona, Juventus Turin, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, FC Liverpool, FC Sevilla, RB Leipzig

TOPF 3:

Borussia Dortmund, Inter Mailand, SSC Neapel, Bayer 04 Leverkusen, Sporting, FC Salzburg, Schachtjor Donezk, (Olympique Marseille)/noch offen

TOPF 4:

Celtic Glasgow, FC Brügge, (Olympique Marseille), Rest noch offen

Wann sind die Spiele der Champions League Gruppenphase 2022/23?

Spieltag 1: 6./7. September 2022

Spieltag 2: 13./14. September 2022

Spieltag 3: 4./5. Oktober 2022

Spieltag 4: 11./12. Oktober 2022

Spieltag 5: 25./26. Oktober 2022

Spieltag 6: 1./2. November 2022

Champions League 2022/23: Der Spielplan im Überblick

Achtelfinale: 14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 2023

Viertelfinale: 11./12. & 18./19. April 2023

Halbfinale: 9./10. & 16./17. Mai 2023

Finale: 10. Juni 2023, Istanbul

Champions League Auslosungen 2022 und 2023 – alle Termine

Gruppenphase: 25. August 2022

Achtelfinale: 7. November 2022

Viertel- und Halbfinale: 17. März 2023

Wo steigt das Champions League Finale 2023?

Das Finale der CL-Saison 2022/23 findet in Istanbul statt, genauer genommen im Atatürk Olympiastadion – der Heimat von der türkischen Nationalmannschaft.

