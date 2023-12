Auslosung der Play-offs zur K.-o.-Runde: Infos zur Conference-League-Übertragung

Am 18. Dezember werden in der UEFA Europa Conference League die Play-offs zur K.-o.-Runde ausgelost. Alle Infos zur Übertragung der Auslosung gibt es hier.

In der UEFA Europa Conference League steht in der kommenden Woche noch die Auslosung der Play-offs zur K.-o.-Runde an.

Sky Sport Austria ist LIVE für Euch dabei und zeigt euch die Auslosung im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1.

Wann ist die Conference-League-Auslosung für die Play-offs zur K.-o.-Runde?

Die Auslosung findet am Montag, den 18. Dezember 2023 um 14:00 Uhr in Nyon in der Schweiz statt. Zuvor werden um 12:00 Uhr das Achtelfinale in der Champions League und um 13:00 Uhr die Play-offs der K.o.-Runde in der Europa League ausgelost.

Conference-League-Auslosung 2023/24: Übertragung auf Sky

Hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App könnt Ihr die Auslosung der Conference League live verfolgen. Außerdem überträgt Sky Sport Austria 1 die EL-Auslosung live im TV.

Was: Conference-League-Auslosung für die Play-offs zur K.-o.-Runde

Wo: in der Sky Sport App, auf skysportaustria.at & UEFA.com im Stream und im TV auf Sky Sport Austria 1

Wann: Montag, 18. Dezember um 14:00 Uhr

Conference League LIVE: Die Gruppensieger:

Gruppe A: Lille/ Slovan Bratislava

Gruppe B: KAA Gent/ Maccabi Tel Aviv

Gruppe C: Viktoria Pilsen

Gruppe D: Club Brügge/ FK Bodö/Glimt

Gruppe E: Aston Villa/ Legia Warschau

Gruppe F: AC Florenz/ Ferencvaros Budapest

Gruppe G: PAOK Saloniki

Gruppe H: FC Nordsjaelland/ Ludogorez Rasgrad/ Fenerbahce SK

Conference League LIVE: Wann finden die Play-offs zur K.-o.-Runde statt?

Die Hinspiele finden am 15.02.2024 und die Rückspiele am 22.02.2024 statt. Es treffen die jeweiligen Gruppenzweiten auf die Gruppendritten der Europa-League-Gruppenphase. Die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.

Conference-League-Spielplan 2023/24: Road to Athen

Play-offs zur K.o.-Runde: 15. und 22. Februar 2024

15. und 22. Februar 2024 Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

7. und 14. März 2024 Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

11. und 18. April 2024 Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

2. und 9. Mai 2024 Finale: 29. Mai 2024

Wo steigt das Conference-League-Finale 2024?

Das Finale der ECL-Saison 2023/24 steigt am 29. Mai 2024 im Agia-Sofia-Stadium in Athen. Die Heimspielstätte von AEK Athen fasst 32.500 Zuschauer.

Bild: Imago