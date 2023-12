Auslosung der Play-offs zur K.-o.-Runde: Infos zur Europa-League-Übertragung

Am 18. Dezember werden in der Europa League die Play-offs zur K.-o.-Runde ausgelost. Alle Infos zur Übertragung der Auslosung gibt es hier.

In der Europa League steht in diesem Jahr auch noch die Auslosung der Play-offs zur K.-o.-Runde an. Wer sich von den deutschen Teilnehmern dann in den Lostöpfen befinden wird, entscheidet der verbleibende Gruppenspieltag.

Sky Sport Austria ist LIVE für Euch dabei und zeigt euch die Auslosung im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1. Außerdem gibt es die Auslosung im Stream auf uefa.com.

Wann ist die Europa-League-Auslosung für die Play-offs zur K.-o.-Runde?

Die Auslosung findet am Montag, den 18 Dezember 2023 um 13:00 Uhr in Nyon in der Schweiz statt.

Vor der EL-Auslosung wird um 12:00 Uhr das Achtelfinale in der Champions League ausgelost. Im Anschluss an die EL-Auslosung werden um 14:00 Uhr die Play-offs der K.o.-Phase der UEFA Conference League ausgelost.

Europa League LIVE: Die Gruppensieger

Gruppe A: West Ham United / SC Freiburg

Gruppe B: Olympique Marseille / Brighton & Hove Albion

Gruppe D: Atalanta Bergamo / Sporting Lissabon

Gruppe E: FC Liverpool

Gruppe F: Stade Rennes / FC Villarreal

Gruppe G: Slavia Prag / As Rom

Gruppe H:Bayer Leverkusen

Europa League LIVE: Wann finden die Play-offs zur K.-o.-Runde statt?

Die Hinspiele finden am 15.02.2024 und die Rückspiele am 22.02.2024 statt. Es treffen die jeweiligen Gruppenzweiten der Europa Leauge auf die acht Gruppendritten der Champions-League-Gruppenphase. Die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.

Europa-League-Spielplan 2023/24: Road to Dublin

Playoffs zur K.o.-Runde: 15. und 22. Februar 2024

15. und 22. Februar 2024 Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

7. und 14. März 2024 Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

11. und 18. April 2024 Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

2. und 9. Mai 2024 Finale: 22. Mai 2024

Wann findet das UEFA Europa League Finale statt?

Nach dem Europa-League-Finale 2011, in dem erstmals ein großes internationales Finale in Irland ausgetragen wurde, findet das Finale der EL-Saison 2023/24 am 22. Mai 2024 im Avia Stadium in Dublin statt. Die irische Hauptstadt bekam von der UEFA den Zuschlag, nachdem sie bei der EURO 2020 als Gastgeberstadt zurückgezogen hatte.

Bild: Imago