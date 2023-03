Ausschreitungen in Neapel – Janko: „Absolut zu verabscheuen“

via

via Sky Sport Austria

Der Sport wird vorübergehend zur Nebensache: Schwere Krawalle begleiten das CL-Achtelfinal-Rückspiel SSC Napoli gegen Eintracht Frankfurt (jetzt live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Autos brannten, Feuerwerkskörper und Stühle flogen durch die Luft, und über der Innenstadt kreiste ein Polizei-Hubschrauber: Im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels von Eintracht Frankfurt in der Champions League ist es in Neapel zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die beiden Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko verurteilen die Szenen in Neapel.

„Das sind Szenen, die wir nicht sehen wollen. Das hat mit Fußball nichts zu tun“, sagte Hamann. Janko fügte an: „Wahrscheinlich hat die Entscheidung der Regierung zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Es sind furchtbare Szenen. Das tut jedem Fußballfan auf der Welt weh, wenn er so etwas sieht. Das ist die hässliche Seite des Sports – absolut zu verabscheuen.“

Glasner: „Ganz klar zu verurteilen“