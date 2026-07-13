Ausstiegsklausel aktiviert: ManUtd verpflichtet Belgien-Kapitän

Nach Sky Sport Informationen hat Manchester United die Ausstiegsklausel in Höhe von 41 Millionen Euro für Youri Tielemans aktiviert.

Aston Villa wurde über den Transfer informiert. Alle Details sind zwischen den Klubs geklärt. Der Medizincheck soll nach Möglichkeit noch in dieser Woche stattfinden. Tielemans unterschreibt bei den „Red Devils“ einen Langzeitvertrag.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler steht beim Premier-League-Konkurrenten aus Birmingham aktuell noch bis 2028 unter Vertrag. Bis zum Aus der Belgier lieferte Tielemans bei der WM teils starke Leistungen ab und erzielte in fünf Einsätzen zwei Tore. Am Ende der abgelaufenen Saison blieb der Rechtsfuß besonders aufgrund seines Traumtores beim Europa-League-Triumph gegen den SC Freiburg (3:0) in Erinnerung.

HIGHLIGHTS | SC Freiburg – Aston Villa | Finale

Trossard-Berater äußert sich zu Gerüchten

Leandro Trossard hat nicht zuletzt bei der WM für Belgien (sechs Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen) auf dem Rasen überzeugt, sondern auch in der abgelaufenen Saison beim Meister FC Arsenal (50 Pflichtspiele, acht Tore, elf Vorlagen).

Sein Vertrag bei den „Gunners“ ist noch bis zum Sommer 2027 gültig. Immer wieder kursieren Gerüchte um die Zukunft des 31-jährigen Offensivspielers. Exklusiv gegenüber Sky Sport äußerte sich nun sein Berater Dirk Hebel:

„Ich kann bestätigen, dass Besiktas alles dafür getan hat, um Leandro Trossard zu verpflichten. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Leandro liegen alle Angebote vor und er wird zeitnah entscheiden. Er ist ein Weltklassespieler und hat mehrere Optionen – auch ein Verbleib beim FC Arsenal ist möglich.“