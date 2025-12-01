Ausstiegsklausel enthüllt: So teuer wird Asllani für Bayern, BVB & Co.!

Ex-Austrianer Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim steht beim FC Bayern hoch im Kurs. Die Münchner beschäftigen sich konkret mit dem 23-Jährigen. Wie Sky Sport bereits enthüllte, besitzt Asllani eine festgeschriebene Ausstiegsklausel und wird im Sommer 2026 definitiv eine neue Herausforderung antreten.

Das Bayern-Interesse an Fisnik Asllani bleibt weiter konkret. So schwärmte jüngst auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund im Interview mit Sky Sport vom TSG-Knipser: „Ein cleverer Junge, der sich sehr gut entwickelt hat!“

Für diese Summe kann Asllani wechseln

Im Werben um Asllani hat der FC Bayern jedoch viel Konkurrenz. Nach Sky Sport Informationen beschäftigt sich neben Borussia Dortmund auch Klubs aus Spanien und Frankreich mit dem kosovarischen Nationalspieler. Ein Wechsel in die Premier League ist derzeit nicht heiß.

Die festgeschriebene Summe, für die Asllani wechseln kann, liegt zwischen 25 und 29 Millionen Euro – je nach Abnehmer. Eine Wechsel-Entscheidung kann bereits im ersten Quartal 2026 fallen.

Asllani spielt eine starke Saison mit der TSG und kommt in zwölf Bundesliga-Partien auf fünf Tore und zwei Assists. In der vergangenen Spielzeit sorgte er bereits auf Leihbasis bei der SV Elversberg für Aufsehen und erzielte 19 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

