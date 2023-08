Austragungsort für Cup-Derby zwischen Austria Salzburg und Red Bull Salzburg fixiert

Standortfrage geklärt! Das Derby zwischen Austria Salzburg und Red Bull Salzburg in der zweiten ÖFB-Cup-Runde findet in Grödig statt. Das gab die Austria am Donnerstagabend offiziell bekannt.

„Letztendlich haben wir uns für Grödig entschieden und bedanken uns bei Christian Haas für die Verhandlungen auf Augenhöhe und den gemeinsam gefundenen Kompromiss. Sollte seitens der BH Salzburg Land und nach der Begehung durch den ÖFB nichts dagegen sprechen, wird das Spiel am Dienstag, den 26.09.2023 um 20:45 Uhr im Grödiger Stadion stattfinden“, heißt es vonseiten Austria Salzburg.

Die Kapazität des Grödiger Stadions liegt bei knapp über 4.000 Zuschauern. Wie Austria Salzburg vermeldete, überschreiten die Ticketanfragen diese Grenze bereits jetzt.

Bild: GEPA