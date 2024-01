Australian Open-Auslosung: Spannendes Los für Thiem – Ofner mit machbarer Aufgabe

Für Österreichs Top-Duo Sebastian Ofner und Dominic Thiem geht es ab Sonntag Nacht beim ersten Grand Slam-Turnier in Melbourne zur Sache. Die Auslosung der Australian Open bringt einige spannende Duelle mit sich, vor allem Dominic Thiem erwischt erneut kein leichtes Los.

Der ehemalige Australian Open-Finalist trifft in der ersten Runde auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP Nr. 27). Der junge Kanadier kommt von einer Knieverletzung zurück, spielte beim United Cup zuletzt nur im Doppel und schied in der ersten Runde beim ATP 250-Turnier in Auckland bereits in der ersten Runde gegen den Deutschen Daniel Altmaier mit 6:7 und 5:7 aus. Für Thiem und Auger-Aliassime wird das Erstrunden-Duell das zweite Spiel gegeneinander sein. Bei den US Open 2020 gelang Thiem im Achtelfinale ein klarer Dreisatzsieg (7:6, 6:1, 6:1) gegen den Kanadier.

Sebastian Ofner bekommt es in der ersten Runde mit dem Lokalmatadoren Thanasi Kokkinakis (ATP Nr. 68) zu tun. Beide spielten noch nie auf ATP-Level gegeneinander, einzig 2019 in der zweiten Runde der Qualifikation für die Australian Open. Dort konnte sich Kokkinakis in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 gegen die aktuelle Nummer Eins Österreichs durchsetzen. Für Ofner wohl ein angenehmer Auftaktgegner, zuletzt zeigte der 27-jährige Steirer mit den Halbfinal-Einzug beim ATP250-Turnier in Hong Kong auf. Bei einem Sieg könnte der Steirer in der zweiten Runde auf den Bulgaren Grigor Dimitrov, die ATP-Nummer 13, treffen.

Ofner und Thiem sind die einzigen Österreicher im Einzel-Hauptbewerb des am Sonntag beginnenden Turniers in der südaustralischen Metropole.

Djokovic gegen Qualifikanten, Swiatek misst sich mit Kenin

Der haushohe Favorit Novak Djokovic startet gegen einen noch zu ermittelnden Qualifikanten. Auf dem Weg zum 25. Grand-Slam-Titel – dem elften in Australien – könnten dem Serben im Viertelfinale der als Nummer sieben gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas und im Halbfinale der als Nummer vier notierte Jannik Sinner im Weg stehen. Tsitsipas erhielt mit Sinners italienischem Landsmann Matteo Berrettini allerdings eine knifflige Aufgabe zum Start.

Der Däne Holger Rune findet sich in der unteren Tableauhälfte mit Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz (ESP) und Daniil Medwedew (RUS) wieder. Alcaraz, der in dieser Saison noch kein einziges ATP-Match bestritten hat, trifft zu Beginn auf den französischen Routinier Richard Gasquet, der zweimalige Finalist Medwedew auf einen Qualifikanten.

Bei den Frauen bekommt es die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek gleich zum Auftakt mit der wieder erstarkten Sofia Kenin (USA), als Nummer 38 knapp nicht gesetzt und Australian-Open-Gewinnerin von 2020, zu tun. In der zweiten Runde wäre die Gegnerin Danielle Collins (USA), Finalistin vor zwei Jahren, oder Angelique Kerber (GER), Siegerin von 2016. Die zweifache Siegerin Naomi Osaka aus den USA trifft bei ihrem Comeback auf die Französin Caroline Garcia (WTA 20). Titelverteidigerin Aryna Sabalenka (BLR) tritt zunächst gegen eine Qualifikantin an.

Bild: GEPA