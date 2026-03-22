Austria bezwingt Hartberg in Überzahl

Die Austria ist in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Sturm Graz herangekommen. Die „Veilchen“ feierten am Sonntag durch ein Tor von Manfred Fischer (45.+1) einen 1:0-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg. Die ab der Roten Karte für Konstantin Schopp in der 38. Minute numerisch geschwächten Oststeirer bleiben nach ihrem vierten Spiel in Folge ohne Sieg Sechster und Letzter.

Die Hartberger setzten von Beginn an auf ihr altbewährtes Defensivkonzept, igelten sich mit ihrer Fünferkette in der eigenen Hälfte ein und hofften auf Konter – die von der Austria jedoch schon im Ansatz unterbunden wurden. Dafür gelang es den Gästen lange nicht, den TSV-Beton aufzubrechen. Abhilfe schaffte erst der Ausschluss von Schopp.

Der erstmals in Hartbergs Startformation aufgebotene Sohn von Ex-Hartberg-Trainer Markus Schopp ging mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf mit Philipp Wiesinger und sah dafür von Schiedsrichter Stefan Ebner zunächst Gelb, ehe der Unparteiische nach Ansicht der TV-Bilder seine Meinung revidierte und den Verteidiger mit Rot vom Platz stellte.

Debütant Markovic mit sehenswertem Assist für Fischer

Die Austria wurde nun zwingender. Nach Flanke von Johannes Handl traf Lee Tae-seok die Latte (45.), Sekunden später fixierte Fischer das Goldtor. Ranftl brachte den Ball zur Mitte, U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic leitete direkt mit der Ferse weiter und der Kapitän schloss souverän ab. Markovic, der bei seinem Startelf-Debüt den gesperrten Abubakr Barry ersetzte, lieferte damit einen Assist im Stile von Barry in der Vorwoche gegen Sturm.

In der zweiten Hälfte kontrollierte die Austria die Partie, schaffte es jedoch nicht, nachzulegen und damit früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Die beste Chance auf das zweite Tor ließ Markovic aus, sein Versuch aus guter Position flog weit über die Latte (72.).

Die Hartberger witterten im Finish die Chance, doch noch einen Punkt mitnehmen zu können, und versuchten es immer wieder mit langen Bällen, bei denen die Austria zeitweise unsicher wirkte. Allerdings hatten die Favoritner auch die einzige echte Chance im Finish, als ein Schuss von Romeo Mörth von Damjan Kovacevic vor der Linie abgeblockt wurde (91.). Am Ende blieb es beim ersten Austria-Sieg über Hartberg nach zuvor drei Niederlagen en suite.

(APA) / Artikelbild: GEPA