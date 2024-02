Austria buhlt offenbar um Bayern-Spieler

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg ist der FK Austria Wien offenbar an einer Verpflichtung von FC Bayern München-Verteidiger Frans Krätzig interessiert. Der 21-Jährige soll bis zum Sommer ausgeliehen werden.

Beide Vereine stehen derzeit in Kontakt, auch der Spieler selbst ist laut Plettenberg an einem Wechsel interessiert. Es fehlt lediglich die Freigabe von Seiten der Bayern, dann sollte einer Verpflichtung nichts im Wege stehen.

Bayern-Youngster Krätzig trifft spektakulär gegen Liverpool



Zuletzt kam Krätzig kaum noch bei den FCB-Profis zum Einsatz. Seit dem Pokal-Aus in Saarbrücken am 1. November 2023 stand er nicht mehr in der Startelf von Thomas Tuchel.

Beitragsbild: Imago