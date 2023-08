Austria-Coach Wimmer „wünscht sich neuen Stürmer“

Austria-Trainer Michael Wimmer forderte nach dem 0:2 beim LASK einen neuen Stürmer:

…über den Abgang von Haris Tabakovic: „Es ist schwierig. Die Situation ist so wie sie ist. Wir müssen das annehmen. Es ist klar, dass wir aktuell in der Box nicht mehr so präsent sind. Wir sind heute oft in die Box gekommen, wo dann jemand fehlt. Es steht außer Frage, dass ich mir da vorne noch einen Stürmer wünsche.“

…auf die Frage, was zum Erfolg fehlt: „Die Konsequenz. Die Tore. Das muss man auf mehrere Schultern verteilen. Da muss man in die Box rein. Da muss energisch sein und etwas auch mal nach einem Standard erzwingen. Das hat heute nicht funktioniert.“

…über den Wunsch nach einem Spieler: „Wir diskutieren täglich. Natürlich wünscht sich der Trainer einen Spieler.“

…über potenzielle Abgänge: „Ich hoffe, dass die Spieler dableiben. Wir können es uns nicht erlauben, Spieler zu verlieren. Das Wichtigste ist, dass wir realistisch sind. Realistisch für uns ist, dass wir uns für die Meistergruppe qualifizieren. Von Platz 1 bis 3 war nie die Rede.“