„Sind stolz drauf“ – Austria erhält Lizenz mit „kleiner Berichtsauflage“

Der finanziell angeschlagene FK Austria Wien hat die Bundesliga-Lizenz für die Saison 2025/26 – mit einer Auflage – in erster Instanz erhalten. Darüber freuen sich Vorstand Jürgen Werner und Co. sehr.

Die Bundesliga verlangt von dein Veilchen lediglich eine aktualisierte geprüfte finanzielle „Zukunftsinformation“. Werner sprach in diesem Zusammenhang von „einer ganz kleinen Berichtsauflage“.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Werner lobt Finanzboss Zagiczek: „Sind stolz darauf“

Werner lobte zudem die wirtschaftlichen Verantwortlichen des Vereins. „Großes Lob an unseren Vorstand Harald Zagiczek und das Finanzteam, die das souverän geschafft haben, dass wir in erster Instanz die Lizenz bekommen. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Super, da sind wir stolz drauf“, sagte Werner am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Weniger gut lief die Lizenzvergabe für Austria Klagenfurt: Die Kärntner erhielten die Bundesliga-Lizenz für die kommende Spielzeit in erster Instanz nicht.

Werner mit Saisonverlauf zufrieden: „Kein Zufall, dass wir so weit vorne stehen“

(APA/Red.)

Bild: GEPA