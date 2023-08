Sky-Info: Austria findet Tabakovic-Nachfolger in Deutschland

Die Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Stürmer Haris Tabakovic ist laut Sky-Infos beendet. Der 21-jährige Fisnik Asllani soll von der TSG Hoffenheim ausgeliehen werden und die Veilchen verstärken. Der Medizincheck wird aller Voraussicht nach am Donnerstag durchgeführt. Auch „Transfermarkt“ berichtete über den Wechsel.



Der 1,88 Meter große Stürmer war im Sommer 2020 von der Jugendabteilung Union Berlins in den Kraichgau gewechselt. In Hoffenheim kam der Youngster auf insgesamt 10 Bundesligaeinsätze, in denen er jedoch ohne Treffer blieb. Erfolgreicher war er hingegen in der Regionalliga Südwest, in dieser schoss er letzte Saison 14 Tore und gab fünf Assists in 22 Spielen. In Hoffenheim steht Asllani noch bis 2026 unter Vertrag.

Bild: Imago