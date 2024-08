Austria gegen LASK und Rapid bei BW – das Städteduell Wien-Linz am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Austria Wien gegen den LASK am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Bereits am Samstag Sturm Graz gegen Altach ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Samstag ab 16:30 Uhr WSG Tirol – Austria Klagenfurt live bei Sky

Am Sonntag außerdem Blau-Weiß Linz – SK Rapid und WAC – GAK 1902 exklusiv bei Sky

Die Sky-Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Samstag sowie Thomas Silberberger & Andreas Herzog am Sonntag

Fans der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich auch an diesem Wochenende wieder auf spannende Begegnungen in Österreichs höchster Spielklasse freuen. Alle Spiele der 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga sehen Sky Kund:innen live & exklusiv bei Sky Sport Austria.

Der Bundesliga-Samstag mit Meister Sturm gegen Altach live & exklusiv bei Sky

Am Samstagabend trifft Sturm Graz auf den SCR Altach. Die Grazer möchten auf ihrer Mission Titelverteidigung den Anschluss an die Spitze halten und auch gegen die Mannschaft von Joachim Standfest voll anschreiben. Ob dies gelingt, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor ist Austria Klagenfurt bei der WSG Tirol zu Gast. Die Pacult-Elf steht nach drei Spieltagen mit nur einem Punkt am Tabellenende und will dies gegen die Tiroler schnellstmöglich ändern. Wer sich in diesem Duell durchsetzt, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die Wiener Austria gegen den LASK am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag empfängt Austria Wien den LASK. Die Linzer wollen nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur finden, während die Wiener Veilchen seit über zwei Jahren auf einen Sieg gegen die Linzer warten. Welches Team das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Parallel kommt es zum Duell zwischen Blau-Weiß Linz und dem SK Rapid. Die Hütteldorfer sind in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen und wollen dies auch gegen die Linzer beibehalten. Ob dies gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Im dritten Parallelspiel am Sonntag trifft der WAC auf den GAK 1902. Diese Partie sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die Sonntagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Ab 16:00 Uhr startet die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag mit Moderator Michael Ganhör und den Sky Experten Thomas Silberberger & Andreas Herzog live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 24. August 2024

16:30 Uhr

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz– CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 25. August 2024

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

FK Austria Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – Grazer AK 1902, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Thomas Silberberger & Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA