Austria-Gegner Legia Warschau feiert souveränen Ligaerfolg

Legia Warschau hat die Generalprobe für das Duell mit der Wiener Austria in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League erfolgreich bestritten.

Der polnische Vizemeister bezwang am Sonntag den Aufsteiger Ruch Chorzow in der heimischen Liga bei knapp 70-minütiger Überzahl klar mit 3:0 und feierte den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Die Austria gastiert am Donnerstag in Warschau, das Rückspiel findet am 17. August in Wien statt.

(APA)

Artikelbild: Imago