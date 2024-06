Offiziell: Austria-Keeper Früchtl wechselt in die Serie A

Christian Früchtl wechselt in die italienische Serie A!

Der Schlussmann der Wiener Austria unterschreibt beim italienischen Erstligisten US Lecce. Die Süditaliener belegten vergangene Saison den 14. Platz in der obersten Spielklasse Italiens.

Früchtl soll sich in Wien zwar wohlgefühlt haben, will nun aber den Schritt in eine europäische Top-Liga machen. Wie die Bild berichtet, sollen auch die Queens Park Rangers aus England sowie der VfL Bochum an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.

Früchtl war seit 2022 bei der Austria und spielte in der vergangenen Saison in 29 Spielen 13 Mal zu Null. Als 15-Jähriger trainierte er bei den Profis des FC Bayern München bereits unter Trainer-Ikone Pep Guardiola.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir freuen uns riesig, dass unser gemeinsames Projekt voll aufgegangen ist. Chris hat sich in den zwei Jahren bei uns als Person und Torhüter weiterentwickelt und hat von uns direkt den Sprung in eine Top fünf Liga geschafft – das Beispiel darf gerne Schule machen. Wir waren auf den Abgang vorbereitet und dürfen mit Şahin-Radlinger nach dem Ende seiner Leihe bereits einen neuen Torhüter in unseren Reihen begrüßen.“

Torhüter Chris Früchtl wechselt in die italienische Serie A zu US Lecce. , ! „Ich bin dankbar und mehr als stolz, dass ich für diesen Verein auf dem Platz stehen und vor so großartigen Fans spielen durfte.“#faklive pic.twitter.com/R4kdRNoAox — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 25, 2024

Bild: GEPA