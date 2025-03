Austria kehrt gegen GAK auf die Siegerstraße zurück

Der Erfolgslauf der Austria ist nur kurz ins Stocken geraten. Eine Woche nach dem 0:1 gegen Salzburg feierten die „Veilchen“ am Samstag durch Tore von Dominik Fitz (56./Hand-Elfmeter) und Maurice Malone (62.) einen 2:1-Auswärtssieg gegen den GAK und schlossen damit nach Punkten zu Spitzenreiter Sturm Graz auf, der am Sonntag bei den „Bullen“ antritt. Der GAK, dessen Ehrentor Tio Cipot besorgte (91.), liegt als Vorletzter weiter drei Zähler vor Schlusslicht Altach.

Die Austria musste auf ihren gesperrten Abwehrchef Aleksandar Dragovic verzichten, weit schlimmer stellte sich die Personalsituation beim Gegner dar. Sieben Spieler fielen aus, fünf davon wegen einer Viruserkrankung. Trotzdem konnten die Grazer die Partie in der ersten Hälfte offenhalten, davon zeugten Schüsse von Marco Perchtold (27.) und Christian Lichtenberger (34.) neben das Tor und ein Versuch von Debütant Thomas Schiestl, der Austria-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger zu einer Parade zwang (43.).

Handelfmeter bringt Vorentscheidung zugunsten der Austria

Die Austria klopfte erstmals durch Malone an, Goalie Jakob Meierhofer parierte (6.). Zehn Minuten später jubelte Abubakr Barry über die vermeintliche Führung der Wiener, allerdings nahm der VAR das Tor zurück, weil Assistgeber Matteo Perez Vinlöf knapp im Abseits gestanden war.

Die Vorentscheidung brachte schließlich ein Hand-Elfmeter. Eine Flanke von Reinhold Ranftl landete am vom Oberkörper weggestreckten Ellbogen von Benjamin Rosenberger, nach minutenlangem VAR-Check gab es Strafstoß, den Fitz eiskalt verwandelte. Wenige Minuten später unterlief Petar Filipovic ein schwerer Fehler, Malone lief von der Mittellinie allein aufs GAK-Tor und schob mühelos ein. In der letzten halben Stunde spielte die Austria die Führung mit all ihrer Routine über die Zeit, der Treffer der Hausherren durch den eingewechselten Cipot kam zu spät.